ドバイシーマクラシックで勝利したカランダガン（セ5・仏・F.グラファール）は、直線で圧巻の末脚を発揮。ゴール前で差し切ると、鞍上のミカエル・バルザローナ騎手は余裕を持って馬を称える仕草を見せた。ウエストウインドブローズがレースを引っ張る流れの中、道中は落ち着いたペースで進行。直線勝負となる中で、同馬の決め手が際立つ形となった。その走りについて、バルザローナ騎手は信頼の重要性を強調した。【ドバイ