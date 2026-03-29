３月27日から2026年のプロ野球シーズンが始まった。キャンプやオープン戦を取材し、各球団の実情を肌で感じてきた宮本慎也さんが、スポルティーバのYouTubeチャンネルに登場し、セ・リーグ全６球団の戦力を徹底解説。各球団の強みと課題が交錯するなか、今季のセ・リーグの行方を左右する構図が見えてきた。今シーズンのセ・リーグ展望について語った宮本慎也さん【阪神は死角なし】「一強ですね。連覇でしょう」宮本さんがま