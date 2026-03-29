部下が失敗したとき、上司はどう声をかけるといいのか。『できるリーダーはどこを「ほめる」のか？チームが自然と動き出す「戦略的ほめ方」』（朝日新聞出版）を出した山本渉さんは「大切なのは、まず一度受け止めること。相手を安心させてから改善ポイントを伝えることで、部下の背中を押すことができる」という――。写真＝iStock.com／chachamal※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／chachamal■照れ屋もできる褒めずに