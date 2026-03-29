ドバイ・メイダン競馬場で行われたドバイシーマクラシックは、カランダガン（セ5・仏・F.グラファール）が直線一気の差し切りで勝利。昨年2着の雪辱を果たし、G1・5連勝を達成した。レースはウエストウインドブローズが主導する流れの中、戦術的な展開に。直線でカランダガンは王者らしい末脚を発揮し、ゴール前で差し切り勝ちを収めた。同馬を管理するフランシス＝アンリ・グラファール調教師は、安堵とともに絶対的な評価