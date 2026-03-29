交通事故を起こしたら、どんなことに気をつければいいのか。弁護士の藤吉修崇さんは「ドライブレコーダーがあるからと安心してはいけない。事故直後の対応が、過失割合を決める交渉に大きく影響する。焦っていても、絶対やっておいてほしいことがある」という――。（第1回）※本稿は、藤吉修崇『交通トラブル六法』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／AJ_Watt※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／A