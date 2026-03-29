現地時間3月28日、ドバイ・メイダン競馬場で行われたドバイワールドカップデー4R・UAEダービー（G2・ダ1900m）は、C.デムーロ騎乗のワンダーディーン（牡3・栗東・高柳大輔）が鮮やかな抜け出しで快勝。日本馬は同レース5連覇を達成した。サウジダービー4着からの転戦となった同馬は、道中は中団付近で流れに乗り、勝負どころでは外目からスムーズに進出。絶好の手応えで直線へ向くと、2番手から抜け出しを図り、ラストは2着馬