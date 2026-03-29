お金持ちになれる人、なれない人。お金があっても心が貧しい人、お金がなくても心が豊かな人……。この違いはどこにあるのか？「宝地図」関連など数々のベストセラーで知られ、最近では『金持ちになれるかどうかは、感情が9割』を上梓した望月俊孝氏が、宝くじに当選して48億円もの大金を手に入れたにもかかわらず、20か月後に自殺してしまった人物の事例を紹介する。もし一瞬にして100万円を失ったら？お金ほど、私たちの感情を