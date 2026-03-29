1940年に公開されたディズニー映画『ファンタジア』に、「魔法使いの弟子」というエピソードがある。魔法使いの弟子であるミッキーマウスが、師匠の留守中に覚えたての魔法で箒に水汲みを命じる場面だ。最初は見事に働く箒に満足していたミッキーだが、やがて「彼ら」を止められなくなる。水は溢れ続け、箒を斧で叩き割っても砕けた破片がそれぞれ新たな箒となって水を汲み続ける。部屋は瞬く間に水浸しになり、ミッキーは自分が解