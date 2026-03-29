賞金総額は史上最高の48億9550万円に達し、国内女子ゴルフツアーは実力者揃いのビッグトーナメントに進化。熱戦を繰り広げる注目選手たちを紹介しよう。【写真】3年目の若手最有力候補・菅楓華ほか、遅咲きの星・金澤志奈など国内女子ゴルフツアー注目選手賞金規模が拡大する「パットイズマネー」年間女王争いに真っ先に名乗りを上げたのは佐久間朱莉だ。不動裕理以来23年ぶりの開幕戦の前年女王Vを果たした佐久間にとって、2