学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「LEGO」はなんの略語？「LEGO」はなんの略か知っていますか？もとはデンマーク語の言葉です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「leg godt」を略した言葉でした！LEGOとは、デンマーク語で「よく遊ぶ」という意味の「