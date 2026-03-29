「生涯収支マイナス５億円君（マイ億君）」として競馬予想を披露しているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が２８日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。春のＪＲＡ・Ｇ１開幕戦となる高松宮記念（２９日、中京・芝１２００メートル）の予想を公開した。粗品は「枠が出た後も悩みに悩んだんですけども、まあ３年連続高松宮記念２着の実績と、臨戦過程、枠、で展開予想を考慮して、最も馬券に絡みそうと判断しました」と本