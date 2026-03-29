突然ですが、「ソ連」の正式名称知っていますか？意外と間違えている…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「ソビエト社会主義共和国連邦」でした！ソ連とは、「ソビエト社会主義共和国連邦」を省略した呼び方です。正式名称が非常に長いため、一般に「ソ連」という短い略称で広く知られていました。ソ連は1922年に成立し、ロシアを中心として、ウクライナ、ベラルーシ、カザフスタンなど複数の共和国から成る連邦国家でし