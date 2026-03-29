イギリス出身のお騒がせインフルエンサー、ボニー・ブルー（26）は、"半日で1000人以上と関係を持つ"乱倫パーティーをはじめ、一般人参加型の過激な企画で知られている。避妊せず400人の男性と関係を持つ"繁殖ミッション"企画に挑んだ直後に妊娠を発表したが、話題づくりのための嘘ではないかと疑う声は少なくない。【写真】便座の前に座り込み、つわりの症状を訴えるボニー。お腹の「ふくらみ」が目立つ白トップス姿などもボ