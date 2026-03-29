昨春の優勝校・横浜と昨夏の優勝校・沖縄尚学がまさかの初戦敗退を喫し、波乱の幕開けとなった98回目のセンバツ。優勝候補の筆頭格となっているのが大阪桐蔭だが、同校は2022年センバツの優勝を最後に日本一から遠ざかっている。「最後の日本一」世代は、現在の母校をどう見ているのか。そして、自身の世代をどう振り返るのか。ノンフィクションライターの柳川悠二氏が聞いた。（文中敬称略）【前後編の後編。前編から読む】【写