第98回を迎えたセンバツ。昨春に紫紺の大優勝旗を手にした横浜、昨夏の優勝校・沖縄尚学が相次いで初戦敗退する波乱のなか、常連校の大阪桐蔭は優勝候補の筆頭格となっている。2012年、2018年に春夏連覇を達成しながら、同校は2022年のセンバツを最後に日本一から遠ざかっていた。「最後の日本一」世代は自身の栄光をどう振り返るのか。ノンフィクションライターの柳川悠二氏がレポートする。（文中敬称略）【前後編の前編】【写