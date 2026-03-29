中居正広と始まった番組も終了お笑いタレント・東野幸治（58歳）が出演するレギュラー番組が、今春に3本も終了する。東野といえば、昨年3月末にもMCを務める『ワイドナショー』（フジテレビ系）、『行列のできる相談所』（日本テレビ系）が相次いで最終回を迎えていた。一方で、今回はゴールデン・プライム帯の番組が3月までにひっそりと幕を閉じていたようだ。東野と「Snow Man」の渡辺翔太（33歳）がタッグを組んでいた『この世