東洋一の歓楽街と呼ばれる新宿・歌舞伎町。そのど真ん中で70年以上にわたり街の変遷を見つめ続けてきた老舗クリーニング店「白光舎」が、今年3月末をもって静かにその歴史に幕を下ろす。大物歌手のステージ衣装から、指名手配犯の衣服、さらにはホストやコンカフェ嬢のドレスまで、多種多様な人々の事情を洗い流してきた同店。なぜ今、閉店を決断したのか。NEWSポストセブン取材班が現地に行くと、父親の代からこの地で「白光舎