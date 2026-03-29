テレビや動画などで取り上げられる保護犬猫をめぐる状況は、少しずつ前進している。環境省が公表する「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」によれば、近年、保健所などに収容される数も殺処分数も減少傾向にある。一部の行政は改善に力を入れているし、多くのボランティア団体や個人活動家たちが、保護活動に力を注いでいるおかげだろう。数字が改善している一方で、病気や障害、重いケガを負った動物たちの未来