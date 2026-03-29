3月26日の夜、池袋でアミューズメント施設店員の21歳の女性が、26歳の男に刺殺されたニュースがSNSでも飛び交った。女性は以前より警察にストーカー被害を相談しており、男はこれまでもストーカー規制法違反容疑などで逮捕、いずれも略式起訴され、罰金を納めて釈放されていた。警視庁は容疑者に禁止命令を出す一方で、女性にも避難や勤務先の変更を助言し、女性もまた、2月上旬まで遠方の親類宅に避難していた。だがこの施設での