”イップス”は「自分はならない」と思っていませんか？ 決して他人事ではなく、ゴルファーなら誰でもかかる。しかもゴルフを一生懸命やるほどかかりやすいんです！ なぜイップスにかかるのか、どんな症状が現れ、どうやって克服するのか。それを事前に知ることが、イップス予防の最善策になります。 リストはやわらかくインパクトはしっかり打つ 理論に凝り固まる人はイップス予備軍 「現代のスイング