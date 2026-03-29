俳優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める、2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前7：30NHKBS、BSプレミアム4K）が、3月30日にスタートする。明治時代を舞台に、看護の道を切り拓く2人のナースを描く同作で、2人は看護師役を通して感じた職業への敬意や、半年間の撮影で深まったバディとしての関係性を語った。【写真】相関図を公開！豪華キャスト24