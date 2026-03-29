東京都内の築46年・40戸のマンションで、共用部分の排水管が変形して破損し、ある住戸のトイレと浴室が使用不能になる深刻なトラブルが発生しました。本記事では、老朽化マンションが抱える修繕積立金不足の現実について、突然の多額の出費と住民の反発に直面した管理組合の事例を通してマンション管理士の松本洋氏が解説します。築46年マンションで水道管が破損、1ヵ月以上トイレ・風呂が使用不能に東京都内にある築46年・全40戸