＜クラブカー選手権3日日◇28日◇ザ・ランディングスG＆アスレティックC（米ジョージア州）◇7185ヤード・パー72＞ 米国下部ツアーの第3ラウンドが終了した。〈連続写真〉 石川遼のスイングが原点回帰！ 若い頃の『右ヒザの送り』が戻り、怖いもの知らずの躍動感再び首位と5打差の6位タイで決勝に進んだ石川遼は、バーディ7つを奪うも、2ボギー・1ダブルボギー・1トリプルボギーと出入りの激しいゴルフで「72」と伸ばせず。