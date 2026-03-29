＜ヒーローインディアンオープン3日日◇28日◇DLF G＆CC（インド）◇7416ヤード・パー72＞インドで行われているDPワールド（欧州）ツアーは、前日日没サスペンデットになった第2ラウンドの残りと、第3ラウンドが終了した。【写真】桂川との結婚が判明した小祝さくら前年覇者のエウヘニオ・チャカラ（スペイン）が、2位に4打差をつけトータル10アンダーで首位に立っている。最終日は大会連覇をかけ、逃げ切りをはかる。トータル6