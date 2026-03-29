＜フォード選手権3日目◇28日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞米国女子ツアーは第3ラウンドが進行している。日本勢は9人が予選通過を果たした。【写真】畑岡奈紗がホールインワン副賞でもらった車がかっこよすぎてやばい！畑岡奈紗が後半の15番パー3でホールインワンを達成した。2021年の「ウォルマート NW アーカンソー選手権」の第2ラウンド以来で、この時は第1ラウンドから2日連続でエースを記録し、