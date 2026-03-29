2026／27シーズンのJ1に参加する20クラブがEAST、WESTの2グループに分かれるサッカー明治安田J1百年構想リーグ。このリーグ戦は従来の引き分けはなく、90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。27日（金）、28日（土）は、AFCチャンピオンズリーグエリートにより日程変更されていた第5節の2試合が行われました。EASTは3位FC町田ゼルビアと6位川崎フロンターレが対