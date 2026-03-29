「ドバイワールドカップ・Ｇ１」（２８日、ＵＡＥメイダン）またもその頂に手が届かなかった。昨年３着からのリベンジを期して臨んだ２５年度ＪＲＡ年度代表馬フォーエバーヤングは２着に敗れた。勝ったのは、積極策から逃げ切った米国の４歳馬マグニチュードだった。フォーエバーヤングは外めの６番枠からしっかりとゲートを決めると、鞍上の坂井が促して２番手を確保。道中はトップスタートを切って逃げたマグニチュードを