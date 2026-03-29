歌手の和田アキ子が、きょう29日に放送される日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』1時間SP(22:00〜)で、同日最終回を迎える『アッコにおまかせ!』(TBS)の裏側と、58年の芸能人生を語る。さらに、結婚45年の夫から“初めての長文手紙”が届き、思わず言葉を詰まらせる場面も。節目の夜、和田が明かした本音とは――。和田アキ子“芸能界のご意見番”として知られる和田は、20代で女性MCとして活躍する一方、「デカいから嫌だ