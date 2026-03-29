●三好三人衆と斎藤龍興が襲撃 テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、22日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第11話「本圀寺(ほんこくじ)の変」の視聴分析をまとめた。『豊臣兄弟！』第11話より(C)NHK○「皆の者! うろたえるな!」最も注目されたのは20時27分で、注目度74.7％。三好三人衆と斎藤龍興(濱田龍臣)が、本圀寺の足利義昭(尾上右