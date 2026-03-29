中高年女性に増えている脂肪肝 ある研究によると、日本人の少なくとも４人に１人が、脂肪肝になっているといわれています。脂肪肝が増えている背景には、現代人の生活習慣があります。朝食を抜く、食事の時間が不規則といった食生活の乱れ、車移動や長時間のデスクワークによる運動不足、加齢や運動不足による筋肉量の低下、さらに睡眠不足などが重なることで、体の代謝機能は少しずつ乱れていきます。こうした状態が続く