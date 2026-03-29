最新写真集発売！あまつまりなの表紙＆巻頭10P、ミス中央2022グランプリ・加藤愛梨、2nd写真集発売の蓬莱舞、五木ゆうり、成海有紗、浜辺ゆりな掲載の『FLASH』は3月24日(火)発売 プロ雀士・成海有紗が『FLASH』でアンコールグラビア披露！ 日本プロ麻雀協会に所属する気鋭の女流雀士・成海有紗が、3月31日発売の『FLASH』グラビアに再び登場。 成海有紗(C)光文社/週刊FLASH 写真◎幸田昌之 今