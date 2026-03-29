いいと思っていたのに実は間違っている歩き方 一見、健康的で元気な歩き方のようで、実は足に負担をかけていることも。そんな見分けがつきにくい間違った歩き方を「5つ」紹介します。 【NG1】大股歩き 元気なイメージがあるので、「健康的な歩き方」だと誤解されがちですが、大股歩きのフォームは歩くことに適していません。どちらかというと「走るフォーム」。歩く速度には出力が強すぎて、その分足に負