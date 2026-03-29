佐賀県唐津市の山間部に位置する七山地区で、ふるさとの医療を背負う「たった一人の男性医師」がいます。大切にしているのは一人ひとりの「いきかた」。地域に寄り添う、その姿を追いました。 ■七山診療所 所長・阿部智介先生（46）「晴れたね。いい天気だ。七山が大体63平方キロメートル。東京の山手線ぐるっと1周の内側の面積と同じ。」のどかな風景が広がる、佐賀県唐津市の七山地区。現在の人口およそ1600人のうち