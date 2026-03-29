◆米大リーグブルージェイズ―アスレチックス（２８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２８日（日本時間２９日）、アスレチックス戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、２試合連続安打をマークした。１点ビハインドの９回に回った第５打席は、５番手右腕のケリーの前に見逃し三振に倒れた。早速、４番起用に応えた。初回２死一塁で打席へ。カウント１―２からの４球目、左