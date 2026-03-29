ＴＢＳ系「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）が２８日に放送され、ＭＣを務めるお笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次が今年“デビュー”したことを明かした。同番組はグルメを題材にしたトークバラエティー。この日は番組冒頭でアシスタントＭＣを務める同局の宇賀神メグアナウンサーが「ではまいりましょう。今年花粉症デビューしたかもしれない加藤浩次の人生最高レストラン」と紹介。レギュラー出演者のタレン