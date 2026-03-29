きのう（28日）、京急線の羽田空港第1・第2ターミナル駅で枕木が燃える火事があり、一時、空港線全線で運転を見合わせました。きのう午後11時59分ごろ、京急線の羽田空港第1・第2ターミナル駅で、「線路内から煙が出た」という通報がありました。消防車19台が出て消火活動にあたり、火はおよそ2時間後に消し止められました。東京消防庁によりますと、線路の枕木が焼けていたということです。けが人はいませんでした。京急電鉄によ