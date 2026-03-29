「SCHOOL OF LOCK! 20th Anniversary MY GENERATION 2026 supported by マイナビ」が28日、東京ガーデンシアターで行われた。【ライブ写真】熱いステージを展開したSUPER BEAVER2005年にスタートした“ラジオの中の学校”『SCHOOL OF LOCK!』が開校以来、卒業シーズンにさまざまな形で届けてきたライブイベント「MY GENERATION」。今年は、番組が昨年10月で20周年を迎えたことを記念して過去最大規模の会場・東京ガーデンシア