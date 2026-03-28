2012年末、人間ドックで自覚症状のない「ステージ1の胃がん」が発覚した渡邊さん（仮称）。当時は「早く元の生活に」という一心で、胃の3分の2を切除する決断を下しました。術後5年の経過観察を乗り越え、現在はバドミントンを楽しむほど快復。一方で、胃を失ったことで「食べたくても太れない」という切実な代償とも向き合っています。母としての強さを武器に、病を過去のものとした現在の健やかな暮らしを紹介します。 ※