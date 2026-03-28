突然、手足や顔の痺れが発生したときにはドキッとするもの。何か重大な病気の兆候かもしれないと、ヒヤヒヤしたことがある人も多いと思います。そんなときには、一体何科を受診すれば良いのかを辻堂脳神経・脊椎クリニックの中川先生にMedical DOC編集部が聞きました。 監修医師：中川 祐（辻堂脳神経・脊椎クリニック） 2008年慶應義塾大学医学部卒業。2008～2010年横浜市立市民病院初期臨床研修医、2010年慶應義塾大