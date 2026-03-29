「働いて、働いて、働いてまいります」という、高市早苗の総裁選出直後の発言が話題になったが、実際、仕事とプライベートのバランスをどう取るか悩みはつきない。資産運用会社社長が仕事選びのヒントや、趣味代と収入の最適な関係を教える。※本稿は、実業家の中野晴啓『貯め方・使い方の不安がスッと消える！女子が自分らしく生きるためのお金計画』（翔泳社）の一部を抜粋・編集したものです。収入orやりがい仕事選びの正解は？