海外SNSで、1羽のペンギンが群れを離れ「死に向かうように歩く」映像がミーム化し、共感を集めている。「ニヒリスト・ペンギン」と呼ばれるこの存在は、なぜ現代人の心をここまでつかむのか。そこには、孤独や無力感を抱えながらも、それを笑いに変換して受け止めるネット時代特有の感性が見えてくる。20年前の映像がいま再びバズる理由を読み解く。（フリーライター武藤弘樹）突如群れを離れるペンギン…なぜ？ドキュメンタリー