ある意味、「持っている選手」なのかもしれない。日本代表は現地３月28日に開催された国際親善試合で、スコットランド代表と敵地グラスゴーのハムデン・パークで対戦。84分に途中出場の伊東純也が決勝点を決め、１−０と接戦を制した。その決勝点をアシストしたのが、この試合で日本代表デビューを果たした21歳のFW塩貝健人だった。78分に、変速の３−１−４−２の前線に入ったヴォルフスブルクのストライカーは、左サイド