【その他の画像・動画等を元記事で観る】 毎週日曜21時から日本テレビで放送されているSixTONESの冠レギュラー番組『Golden SixTONES』。 ■チョコプラと森七菜がTT兄妹に 3月29日のゲストはチョコレートプラネット、森七菜。センター扉から登場するなりSixTONESの「T」にちなんで「TTポーズ」をキメるチョコプラと森に、スタジオは大盛り上がり。 ■脳トレダンスゲームで森七菜が大乱舞「踊ろ