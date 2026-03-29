中国メディアの環球時報によると、カナダメディアのグローブ・アンド・メールはこのほど、「中国のZ世代はナイトクラブではなく日曜朝のコーヒーレイブに熱中している」とする記事を掲載した。記事はまず、コーヒーレイブというアルコールを飲まないパーティーが流行しているという投稿を中国版インスタグラムとも呼ばれるSNSの小紅書（レッドノート）で見つけた24歳の女性、シュー・リーナーさんの話として、「お酒を飲まないパー