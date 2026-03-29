この記事をまとめると ■タクシーを運転するには二種免許を取得しなければいけない ■最近はタクシー運転士の質が落ちているといわれている ■実力は不要でアプリなどで楽に稼げるようになったことが質が低下した背景にある タクシー運転士の質が落ちている この前東京都内（23区内）で知人の運転しているクルマに乗っていると、その知人が「最近のタクシーは運転が下手になった」とボヤきながら運転していた。お客の乗降のため