俳優・鈴木亮平（43）が主演を務めるTBS日曜劇場「リブート」(日曜後9・00）が、回を追うごとに大きな反響を巻き起こしている。鈴木、そして共演の俳優・戸田恵梨香（37）の“1人2役”も大きな話題に。このほど、同作のプロデューサーを務める東仲恵吾氏、脚本を手掛けた黒岩勉氏が取材に応じ、鈴木、戸田の凄みや撮影の裏話などを語った。（井上侑香）同作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸が、自らの潔