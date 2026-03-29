明徳義塾が目指す野球は、常にいろんなことを考えて取り組む細かい野球だ。パワー重視とは違う。高知の山奥という立地、環境もあるから、中学から注目されているような大型の選手はなかなか来ないということもあるが、まずは「動ける」ということに重きを置いている。野球は0・1秒の差で決まるスポーツだ。塁間（27メートル431）を足が速い選手は4秒前後で走る。1秒でだいたい7メートル。0・1秒で70センチ動くことになる。70セ