◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 11-0 西武(28日、ZOZOマリン)開幕から2試合での合計得点はわずか1点と、2連敗中の西武。その他11球団はホームランやタイムリーで得点をあげていますが、西武は犠牲フライであげた得点のみとなっています。5位でシーズンを終えた昨季の西武は打撃面が振るわず、チーム打率.232、1102安打、380打点はいずれもリーグ最下位の成績。オフにFA権を行使した野手2選手を獲得し、秋季キャンプから打撃面の強化