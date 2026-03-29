ロッテ・小島和哉にとっての2026年シーズンが幕を開ける。小島は昨季5年連続規定投球回に到達したが、「途中脱落しましたし、内容もいい試合がなかったので、ちょっと悔しいシーズンでした」と、8勝10敗、防御率3.72に終わった。「個人の成績もそうですけど、チームがリーグ優勝できるように。まずは1年間離脱しないで投げることもそうですし、自分の中でもキャリアハイの数字を残せるように頑張りたい」と、ZOZOマリンスタ