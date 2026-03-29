春は、新しい生活を始める人たちの緊張や期待が、空気に混ざっているような気がして、不思議と心がざわつく季節ですよね。そんな中、ふとした瞬間に過去の記憶が呼び起こされることはありませんか？ 今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 人混みの中で見つけた、懐かしい背中 真新しいスーツの新社会人や、落ち着かない様子の学生たちであふれる4月の駅。その喧騒の中で、見覚えのある背中を見つけました。それは